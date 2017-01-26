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Влада Мексики прокоментувала будівництво Трампом стіни на кордоні

Влада Мексики прокоментувала будівництво Трампом стіни на кордоні
ЗМІ повідомили про реакцію мексиканського президента Пенья Ньєто на нещодавно підписаний Дональдом Трампом указ, яким передбачається початок будівництва стіни на кордоні США. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на The Hill.

Президент Мексики виступив з відеозверненням та нагадав про нещодавно початий процес переговорів між обома державами відносно правил співпраці, безпеки та міграційних питань. Однак новий президент США оголосив рішення, результатом якого може стати роз’єднання країн. Крім того, Ньєтто підкреслив, що не має намір фінансувати роботи з будівництва на кордоні стіни. Як відомо, у свій час очільник МЗС Мексики заявив, що будівництво на кордоні з США стіни за рахунок офіційного Мехіко є неприйнятним.

Нагадаємо, що новий очільник Білого дому Дональд Трамп схвалив указ про початок будівництва стіни на американо-мексиканському кордоні. Зокрема, у своєму зверненні до громадян Трамп підкреслив, що будувати стіну почнуть через кілька місяців. Ще одним своїм указом Трамп схвалив скорочення федерального фінансування у так званих федеральних міст, влада яких лояльно ставиться до нелегальних іммігрантів та не заарештовує їх.
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