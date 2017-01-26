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Конфронтація США з Китаєм вигідна Путіну – журналіст

Конфронтація США з Китаєм вигідна Путіну – журналіст
В інтерв’ю «Обозревателю» журналіст с РФ Леонід Раздіховський висловив переконання, що російський лідер Володимир Путін значним чином виграє від конфронтації, яка наразі спостерігається між Вашингтоном та Пекіном, про що передає replyua.net. Експерт вважає, що позиція Кремля в американо-китайському протистоянні буде повністю нейтральною. Проте, якщо зі словесної конфронтації між названими двома країнами виникне економічна, то від цього керівник Кремля лише виграє. Раздіховський вважає, що за таких умов США та Китаю доведеться за чимось звертатися до Росії.

Журналіст впевнений, що саме російська влада отримає певні бонуси від американо-китайських суперечок. «Дурні беруть участь в битві, а ми стали осторонь та потираємо лапки», - зауважив Раздіховський. Щодо позиції Росії, то вона, на думку журналіста, аналогічна ролі «третьої сторони, яка лише радіє». Експерт зазначив, що таким же чином США зрадіють, якщо виникне конфлікт між Китаєм та РФ, а Пекін, у свою чергу, отримає пеані бонуси віє російсько-американського протистояння.

Як відомо, за останній час США та Китай переживають досить непростий період стосунків. Не в останню чергу це трапилося через зроблену Дональдом Трапом заяву відносно того, що Вашингтон не має наміру дотримуватися політики «одного Китаю».
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