У Путина рассказали о настоящем компромате на Трампа

Аналитик Юрий Швец, бывший сотрудник КГБ и сокурсник Путина, в интервью «Гордону» заявил о том, что досье спецслужб России на Дональда Трампа является ничем иным, как фейком, однако это еще не значит, что Москва не располагает реальным компроматом на нового президента США, сообщает replyua.net.
По словам Швеца, Трамп не тот человек, на которого в Москве не составят важное досье, и в Кремле оно имеется, и появился компромат не во время предвыборной гонки, а ровно тридцать лет назад, когда миллионер первый раз посетил тогда еще столицу СССР. «Уже тогда с ним успели поработать как следует, включив в агентурный аппарат. Однако в то время Трампа никто не рассматривал в качестве кандидата на пост президента, и от него добивались более скромной должности в Белом доме», считает аналитик.
По мнению Швеца, российские спецслужбы никогда не будут использовать пикантные подробности из жизни Трампа, поскольку это им будет стоить репутации, - Москва будет в любом случае шантажировать Трампа, но на его политике это никак не отразится.