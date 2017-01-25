Евродепутат: сделка США с Москвой по Украине означает продажу страны

Если бы Москва и Вашингтон договорились о сделке – Россия сократит ядерное вооружение в обмен на отмену санкций, такие действия можно было бы расценивать как «договор о продаже свободы Украины».
Как сообщает replyua.net со ссылкой на DW, такое заявление прозвучало от Эльмара Брока, действующего председателя комитета Европарламента по иностранным делам. По словам евродепутата, такие сделки означают только одно – США сдает Украину в обмен на обещание России сократить ядерное вооружение, и такая сделка не имеет смысла. «Я очень заинтересован ходом дебатов в Сенате США по поводу такого предложения от Дональда Трампа. Главное, что в этой ситуации скажут такие сенаторы, как Маккейн и Коркер. Естественно, мы тоже можем снять санкции с России, но только в том случае, если она полностью выполнит Минские соглашения. Такова цена санкций», подчеркнул Брок.
Также он прокомментировал российскую операцию в Сирии, отметив, что РФ должна понимать, что нарушение международных правовых норм не является основанием для поиска долгосрочных решений по Сирии.