Эксперт: весь мир входит в новую фазу гонки вооружений

В ближайшее время весь мир может оказаться вовлеченным в новую фазу гонки вооружений, и толчок этой фазе дадут действия Дональда Трампа. Как информирует replyua.net, такое мнение высказал Максим Яли, эксперт-международник. По его словам, новый президент Соединенных Штатов всерьез взялся за военную мощь США.
«Вероятнее всего, при новом президенте Дональде Трампе ассигнования на оборонно-промышленный комплекс Соединенных Штатов будут значительно увеличены. Это можно было неоднократно услышать во время предвыборной гонки республиканца. Такие действия Дональда Трампа могут привести к новому толчку и запустят фазу новой гонки вооружения во всем мире», считает международник. Также Яли подчеркнул, что представители Республиканской партии США уже традиционно лоббируют интересы своих главных партийных спонсоров – это, прежде всего, крупные представители нефтяного и оборонно-промышленного комплексов.
Напомним, что ранее Максим Яли заявил о том, что в случае победы на президентских выборах Франсуа Фийона Франция попытается отменить санкции против России, введенные Евросоюзом.