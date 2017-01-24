Эксперт: Трамп может найти компромисс по России и Украине

Дональд Трамп, объединившись со своими союзниками, может добиться того, что Украина и Россия придут к каким-то договоренностям, которые бы уважали целостность Украины и интересы России. Как информирует replyua.net, об этом Залмай Халилзад, бывший представитель США в ООН, пишет в издании The National Interest.
По словам эксперта, в истории есть несколько примеров и сценариев, по которым может пойти Украина. Халилзад не исключил вступление Украины в НАТО, однако есть и другие сценарии. «Украина может пойти по пути Швеции, сохранив нейтралитет, или, напротив, вступить в альянс. Также можно воспользоваться примером Финляндии, которая долгое время сохраняла нейтралитет, однако в критической ситуации стала партнером НАТО», отметил эксперт. По его словам, Трампу нужно настаивать на целостности Украины, а к Крыму относиться, как во время холодной войны относились к станам Прибалтики.
«Однако у Трампа могут быть и общие интересы с РФ, и, если говорить о конструктивности таких отношений, то одной дружбы с Путиным будет мало. Также сотрудничество с РФ допускает и множество рисков. С позиции силы в отношении России Трампу действовать нельзя», уверен Халилзад.