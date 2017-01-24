Порошенко у Фінляндії: "Буду радий, якщо ЄС та США скасують санкції проти РФ..."



Українська сторона не бачить жодних підстав для того, щоб влада Сполучених Штатів могла скасувати або послабити санкції проти Росії, яка анексувала



«Українська влада не бачить ніяких причин для скасування



Крім того глава держави нагадав, що лише протягом грудня минулого року у війні на Донбасі Україна втратила 22 військових, а за ввесь час російської агресії – більш ніж 2.5 тисячі солдат та понад 7.5 тисяч цивільних громадян. «Сьогодні існує лише один інструмент, який мотивує російського лідера виконувати Мінські угоди – це санкції. Агресор не розуміє слова, тому треба діяти рішуче. Сьогодні все залежить від Кремля», - наголосив він.

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Горячая тема: Эксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным Українська сторона не бачить жодних підстав для того, щоб влада Сполучених Штатів могла скасувати або послабити санкції проти Росії, яка анексувала Крим та веде гібридну війну проти України. Про це у вівторок, 24-го січня, на спільному з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо брифінгу в Гельсінкі заявив президент України Петро Порошенко, передає replyua.net «Українська влада не бачить ніяких причин для скасування США антиросійських санкцій», - відповів він на запитання одного з кореспондентів щодо слів Дональда Трампа про скасування санкцій проти РФ. «Особисто я буду радий, якщо Євросоюз та Сполучені Штати скасують антиросійські санкції після того, як Москва виконає всі вимоги Мінських угод. Однак наразі ми продовжує спостерігати, як Росія продовжує порушувати міжнародне право: агресія на Донбасі продовжується, як і окупація Криму», - відзначив Порошенко.Крім того глава держави нагадав, що лише протягом грудня минулого року у війні на Донбасі Україна втратила 22 військових, а за ввесь час російської агресії – більш ніж 2.5 тисячі солдат та понад 7.5 тисяч цивільних громадян. «Сьогодні існує лише один інструмент, який мотивує російського лідера виконувати Мінські угоди – це санкції. Агресор не розуміє слова, тому треба діяти рішуче. Сьогодні все залежить від Кремля», - наголосив він.