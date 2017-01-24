валюта
СпецтемаЭксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Порошенко у Фінляндії: "Буду радий, якщо ЄС та США скасують санкції проти РФ..."

Порошенко у Фінляндії: "Буду радий, якщо ЄС та США скасують санкції проти РФ..."
Українська сторона не бачить жодних підстав для того, щоб влада Сполучених Штатів могла скасувати або послабити санкції проти Росії, яка анексувала Крим та веде гібридну війну проти України. Про це у вівторок, 24-го січня, на спільному з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо брифінгу в Гельсінкі заявив президент України Петро Порошенко, передає replyua.net.

«Українська влада не бачить ніяких причин для скасування США антиросійських санкцій», - відповів він на запитання одного з кореспондентів щодо слів Дональда Трампа про скасування санкцій проти РФ. «Особисто я буду радий, якщо Євросоюз та Сполучені Штати скасують антиросійські санкції після того, як Москва виконає всі вимоги Мінських угод. Однак наразі ми продовжує спостерігати, як Росія продовжує порушувати міжнародне право: агресія на Донбасі продовжується, як і окупація Криму», - відзначив Порошенко.

Крім того глава держави нагадав, що лише протягом грудня минулого року у війні на Донбасі Україна втратила 22 військових, а за ввесь час російської агресії – більш ніж 2.5 тисячі солдат та понад 7.5 тисяч цивільних громадян. «Сьогодні існує лише один інструмент, який мотивує російського лідера виконувати Мінські угоди – це санкції. Агресор не розуміє слова, тому треба діяти рішуче. Сьогодні все залежить від Кремля», - наголосив він.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным
Важное за сутки
23 янв 2017
51629

Эксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Эксперт организации «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский на cвоей странице в Facebook рассказал о главной проблеме Крыма, которая для России неразрешима. По словам эксперта, для опреснения

23 янв 2017
18212

Журналист: если сепаратисты настолько ненавидят Супрун, значит она на правильном пути

Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сложно комментировать все слухи, которые связаны с деятельностью и. о. министра

23 янв 2017
17736

Эксперт: В России рано радовались – Трамп выполнил очередное свое предвыборное обещание

Как передает replyua.net, известный израильский политический обозреватель и эксперт на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнил очередное

24 янв 2017
10507

Американские ученые заявили о неминуемой гибели Земли в октябре 2017 года

Специалисты из Соединенных Штатов призывают власти всех стран серьезно отнестись к их заявлению и готовиться к самому худшему, а также предпринимать все возможное ради спасения человечества. Как

23 янв 2017
7773

«Убирайтесь из страны»: премьер Нидерландов раскритиковал мигрантов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обрушился с критикой на приехавших в страну мигрантов, которые отказываются воспринимать ценности государства. По его мнению, если прибывшие мигранты не

Последние новости

Зрадники України завжди знаходять притулок у Росії

Порошенко зробив Путіну попередження

Эксперт назвал самый опасный период на Донбассе в текущем году

Безпорадність Садового

Ганапольский: захват собственности попами в России, - именно попами

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики здійснили масштабний мінометний обстріл

Кожзавод в Кременчуге продадут с молотка за долги

В Евросоюзе оптимистично смотрят на скорый «безвиз» для Украины

Гройсман обратился к украинцам с важным заявлением

Порошенко у Фінляндії: "Буду радий, якщо ЄС та США скасують санкції проти РФ..."

Без разрешения парламента Brexit не состоится

Комаровский: нужно выбирать «правильного» педиатра

У Києві перевіряють квартири, в яких немає лічильників на воду

В ГПУ напомнили Лещенко о необходимости прийти в суд

Нардеп: Трамп напрямую обратился к украинцам во время инаугурации

У Трампа есть время до мая, чтобы определиться с переводом посольства США в Иерусалим

Порошенко закликав Фінляндію допомогти звільнити заручників

Сыроед обвинила Банковую в мусорной осаде Львова

Батони - минуле століття. Під час обшуку в Кузьмина знайшли золоту лопату

Трамп объявил в США новый праздник в честь себя

 Новости за день