Порошенко закликав Фінляндію допомогти звільнити заручників

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо закликав його тиснути на Російську Федерації задля звільнення українських заручників, які утримуються на території РФ та окупованому Донбасі. Також український лідер попросив не підтримувати російський проект газопроводу «Північний потік - 2». Про це він заявив під час спільної прес-конференції у Гельсінкі, передає replyua.net.
У своїй промові Порошенко відзначив, що це перший візит президента України до Гельсінкі за останні 11 років, хоча сам він на посту президента вже одинадцять разів зустрічався з Нііністьо. «Україна перша держава, яка відвідала Фінляндію у її 100-річний ювілей як республіки», - зазначив президент України.
В той самий час він наголосив, що Україні сьогодні, як ніколи, потрібна допомога у протистоянні з російським окупантом. «Пане президенте, ви як ніхто краще розумієте Україну. І це розуміння, і ваша підтримка як ніколи важлива для нас в період гібридної війни з сусідом-агресором», - наголосив Порошенко. Крім того він виразив глибоку подяку Нііністьо та уряду Фінляндії за те, що вони підтримують та відстоюють антиросійські санкції з боку Європейського союзу до повного виконання Росією Мінських угод.