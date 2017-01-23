Трамп запретил финансирование абортов из бюджета США

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп официально запретил финансировать аборты из федерального бюджета США. Как передаёт replyua.net со ссылкой на сведения Politico, запрет касается только деятельности неправительственных зарубежных организаций, которые помогали женщинам, проживающим вне США, с прерыванием беременности.
Уточняется, что подобная мера — стандартный указ, которые подписывается всякий раз, когда ко власти в США приходит республиканец, и отменяется с приходом демократа. Явление получило название «политика Мехико». Уточняется, что Дональд Трамп не стал пренебрегать негласной традицией, поэтому все финансирующиеся из федерального бюджета США зарубежные неправительственные организации на время президентства Трампа не имеют права продвигать абортирование или способствование прерыванию беременности.
Напомним, в рамках своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он является противником абортов. В частности, он предлагал на законодательном уровне запретить американкам прерывать беременность.