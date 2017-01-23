Роман Цимбалюк: украинцам давно нужно попрощаться с иллюзиями

В своем блоге для «Обозревателя» украинский журналист Роман Цимбалюк размышляет о словах российского премьер-министра Дмитрия Медведева, согласно которым его соотечественники не должны тешить себя напрасными надеждами на то, что новый президент США Дональд Трамп очень скоро отменит все антироссийские санкции, введенные прежней администрацией, передает replyua.net.
Журналист отмечает, что у российских чиновников не хватает мужества честно рассказать своим согражданам, почему же были введены санкции. Вместо этого они подают эту новость как нечто само собой разумеющееся. Порой можно услышать, что таким образом Кремль прибегает к подлой политике, направленной на сдерживание наиболее миролюбивой во всем мире страны. В связи с этим, продолжил Цимбалюк, немало соотечественников Медведева полностью уверенны в том, что продовольственное эмбарго ввел Обама. Да и вообще, нельзя не заметить очень быстрое разочарование Медведвым в Трампе, поэтому он и говорит, что надеяться на зарубежных политиков нет смысла.
Цимбалюк уверен, что украинцы тоже сделают правильно, если попрощаются с иллюзиями. В частности, это актуально в вопросе нормализации отношений с Кремлем или же обмена аннексированного Крыма на Донбасс. Никакой обмен недопустим в ситуации, когда соседняя страна совершила захват чужой территории военными путем.