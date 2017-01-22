Марин Ле Пен: Европе нужно проснуться и последовать примеру США

В Европе может запуститься эффект домино, если этому будут способствовать евроскептики. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Марин Ле Пен. Рейтер сообщает о том, что ультраправый французский политик, который собирается участвовать в президентских выборах во Франции, заявила о том, что готова обратиться с призывом ко всем жителям европейских государств.
По словам Ле Пен, европейцы должны уже «проснуться» и последовать примеру Великобритании и Соединенных Штатов, где избиратели на выборах смогли вытеснить традиционные политические партии и проголосовали за перемены. Также французский политик подчеркнула, что прошлый год стал годом англосаксонского пробуждения. Напомним, что президентские выборы во Франции пройдут уже этой весной.
Согласно результатам последних опросов, у Ле Пен очень высокие рейтинги, и ее основным конкурентом на выборах может стать Франсуа Фийон. И Ле Пен, и Фийон поддерживают политику российского президента Путина. Более того, Ле Пен пообещала отменить санкции против РФ и признать Крым российским.