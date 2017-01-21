Стало известно, чем занялся Барак Обама в «первый выходной»

44-й американский президент Барак Обама 21 января 2017-го года получил свой «первый выходной» после завершения президентского срока. Журналисты заинтересовались, чему Обама решит посвятить появившееся свободное время. Как передаёт replyua.net со ссылкой на журналистов Daily Mail, первый темнокожий глава США проводит субботу за интенсивными спортивными нагрузками.
В частности, стало известно, что Обама уже дважды за день посетил гольф-площадки. Сначала он сыграл в гольф в элитном Thunderbird Country Club, а затем отправился на другой калифорнийский стадион для гольфа. Примечательно, что Обама перемещается по Калифорнии на автомобиле спецслужб — даже в свой официальный первый выходной после сложения полномочий 44-й президент не теряет бдительности.
Напомним, 20 января 2017-го года в Вашингтоне состоялась процедура инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, который сменит Обаму на посту американского лидера. Однако, вступление Трампа в должность американскими женщинами было воспринято негативно: миллионы американок вышли на улицы в знак протеста из-за сексистских заявлений новоиспеченного президента, сопровождавших секс-скандалы во время предвыборной кампании.