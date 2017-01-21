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Графологи сделали интересные выводы о характере Трампа по подписи

Графологи сделали интересные выводы о характере Трампа по подписи
После того, как 20 января 2017-го года новоизбранный президент США Дональд Трамп прошёл процедуру инаугурации, международное политическое сообщество пытается предугадать поведение нового главы американского государства. Ещё до того, как Трамп обошёл Хиллари Клинтон на выборах-2016, политические обозреватели прогнозировали непредсказуемость его действий на посту главы государства, ведь Трамп не обладает богатым политическим опытом.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на журналистов издания The Independent, пролить свет на личность Трампа попытались графологи — эксперты, специализирующиеся на взаимосвязи почерка и характера человека. Как утверждает авторитетное американское издание, выводы графологов оказались весьма интересными: представитель Британского университета Трейси Трассел охарактеризовал подпись Трампа как «одну из самых сильных в мире».
Графологи сделали интересные выводы о характере Трампа по подписи
Эксперт, изучив подпись политика, заявил о том, что доминирующими чертами характера Трампа являются амбициозность, бесстрашие, отвага и динамичность. Вместе с тем эксперты рассмотрели в этой подписи ноты решимости и жажды власти. По словам Трассела, владелец такой подписи является жёстким переговорщиком, но в то же время он чувствителен к критике. Некоторые элементы подписи также указывают на высокую самооценку и внезапность — Трамп, судя по подписи, вполне может проявить гибкость, на которую от него не рассчитывают.
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