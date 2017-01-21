Власти Турции передумали требовать немедленной отставки Асада

В официальной Анкаре заявили, что отставка сирийского диктатора Башара Асала является главным условием, способствующим прекращению в этой стране, передает replyua.net. Соответствующее заявление было сделано вице-премьером Турции Мехметом Шимшеком перед началом переговоров в столице этой страны.
Согласно информации ВВС, не так давно требования об отставке Асада звучали как в Анкаре, так и от представителей повстанцев. Власти Турции отказались от идеи о том, что урегулирование сирийского конфликта не представляется возможным, если в нем не будет участвовать непосредственно лидер этой страны, подчеркнул Шимшек. В то же время, выступая перед участниками экономического форума в Давосе, высокопоставленный турецкий чиновник отметил, что Асад «полностью виновен» в том, что в его стране вот уже шесть лет продолжаются ожесточенные военные действия.
За последнее время Анкара активно поддерживали идею о необходимости отставки Башара Асада и оказывала помощь повстанцам, ведущих борьбу с его режимом. Вместе с тем, вице-премьер Турции считает, что его страна должна придерживаться более реалистичной политики, так как ситуация в значительной мере изменилась.