Раздел о защите прав ЛГБТ удалили с сайта Белого дома

В пятницу, 20 января 2017-го года, состоялась официальная инаугурация новоизбранного лидера США Дональда Трампа. Изменения в стране начались сразу после того, как Трамп произнёс свою, как утверждают некоторые журналисты, «воинственную» речь — Барак Обама передал президентский Twitter-аккаунт Трампу, новый лидер государства уже издал несколько постановлений в качестве президента. Обозреватели американского издания Washington Post также обратили внимание на изменения, которым подвергся сайт Белого дома.
Так, журналист WP по имени Дженнел Росс утверждает, что с сайта сразу после инаугурационной речи Трампа исчез раздел, посвящённый защите прав американского ЛГБТ-сообщества. Как известно, Дональд Трамп неоднократно выказывал свою позицию по однополым бракам, которая радикально отличается от политики Обамы — ещё до выборов-2016 Трамп открыто признавал, что против таких браков.
В свою очередь, другой журналист WP — Дана Хеджпет — опубликовала заметку, касающуюся новоиспеченной первой леди США Мелании Трамп. Один из её источников сообщил о том, что теперь на сайте Белого дома «продвигаются» достижения супруги Трампа: обновлённый сайт содержит список обложек журналов, для которых она снималась. Теперь на сайте Белого дома, как утверждается, можно узнать и о линейке ювелирных украшений Мелании Трамп.