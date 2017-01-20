Порошенко: в мире только два лидера, которые ответственны за безопасность

Петр Порошенко высказал мнение о том, что только два лидера стран – Башар Асад и Владимир Путин – несут ответственность за проблемы с глобальной безопасностью во всем мире.
Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от главы украинского государства в интервью CNN во время его визита на Всемирный экономический форум в Давосе, о чем сообщают на сайте президента Украины. «В Давосе у нас была довольно интересная тема для обсуждения – мы говорили об ответственном лидерстве. Считаю, что из-за двух безответственных лидеров в лице Асада и Путина мы теперь имеем серьезные проблемы с глобальной безопасностью в мире», подчеркнул Петр Порошенко.
Также глава государства отметил тот факт, что кибератаки стали уже частью большой гибридной войны, которую долгое время ведет Россия. Во время встречи с журналистами президент Украины подчеркнул важность поддержки нашей страны Соединенными Штатами за последние два с половиной года и добавил, что он выражает надежду на продолжение эффективного сотрудничества между двумя государствами.