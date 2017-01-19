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В Кремлі спрогнозували, чи повторить Трамп долю Януковича

В Кремлі спрогнозували, чи повторить Трамп долю Януковича
В інтерв’ю сайту «Обозреватель» російський політичний діяч, голова Всеросійського громадського руху «Союз Правих Сил» Леонід Гозман заявив, що США не загрожують революційні події на кшталт тих, що відбулися на Майдані в Києві, оскільки ані прибічники переможця президентських виборів у Сполучених Штатах, ані його опоненти не сумніваються у легітимності його обрання, про що повідомляє replya.net. Також, на думку Гозмана, не загрожує Трампу і повторення долі колишнього президента України Віктора Януковича, принаймні доти, поки той не захоче піти зі своєї посади.

У відповідь на запитання про можливість протистоянь у США повторити долю Майдану, Леонід Гозман зазначив: «Звісно, що ні, оскільки ні прихильники Трампа, ні його критики не мають сумнівів у тому, що він є законно обраним президентом. Так, він багатьом не до вподоби, але у відповідності до американської Конституції, він є президентом США». Гозман також додав, що Трамп може почати виконувати свої обов’язки, і ніхто в цьому не має жодного сумніву.

Як відомо, про рішення бойкотувати завтрашню церемонію інаугурації нового американського лідера Дональда Трампа повідомили 26 членів Конгресу США. Не в останню чергу підставою для цього стали вислови республіканця відносно Джона Льюїса, котрий бере активну участь у русі за права громадян.
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