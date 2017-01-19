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Обама не оказывал давления на Россию – журналист

Обама не оказывал давления на Россию – журналист
В интервью изданию «Апостроф» Александр Потехин, ранее занимавший должность украинского посольства в США, заявил, что покидающий завтра свой пост президент США Барак Обама не оказал необходимого давления на российского лидера Владимира Путина в процессе военной агрессии Кремля против Украины, передает replyua.net. По утверждению эксперта, Вашингтон пытался максимум усилий приложить для избегания холодно войны, но в конечном итоге США ее получат. Со слов Потехина, введенные США антироссийские санкции не могли препятствовать аннексии Крыма или военным действиям на Донбассе.

Вместе с тем, продолжил эксперт, в Вашингтоне могли еще в самом начале конфликта на востоке Украины сделать четкое предупреждение Москве, чтобы та не нагнетала обстановку. В качестве примера Потехин привел возможность шантажа Кремля тем, что Украина может вступить в НАТО, или что представители ВСУ будут оснащены самыми современными образцами оружия.

Таким образом, сделал вывод Потехин, несмотря на то, что идея создания объединенной западной коалиции для защиты Украины принадлежит именно Бараку Обаме, он часто отдавал предпочтение советам реалистически настроенных политиков, рекомендовавших ему не прибегать к резким шагам по отношению к России.
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