Франция и Германия намерены продолжить сотрудничество с Путиным в «нормандском формате»

В Кремле сообщили о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Франсуа Олландом, о чем сообщает replyua.net. Сообщается, что между участниками беседы была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в рамках «нормандского формата». К тому же, лидеры трех государств отметили важность предоставления «дополнительного импульса» процессу переговоров об оккупированном Донбассе.
Главной темой переговоров Путина, Меркель и Олланда была нынешняя ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме всего прочего, акцент был сделан на необходимости выполнять мирные соглашения, подписанные в Минске, а также на перспективе проведения обмена военнопленными. Участники телефонного разговора заявили о неудовлетворенности той ситуацией, которая сейчас наблюдается на оккупированном Донбассе.
Лидеры Германии и Франции заявили, что перемирие на Донбассе «по-прежнему хрупкое» и выразили мнение, что необходимо найти решение открытых правовых вопросов, а также завершить обмен пленными согласно принципу «всех на всех».