Порошенко: Соединенные Штаты снова должны стать великой державой

Петр Порошенко, президент Украины, надеется на то, что Соединенные Штаты снова станут великой державой, а также призывает все мировое сообщество противодействовать киберугрозам со стороны России.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Рейтер, такое заявление от украинского главы прозвучало в кулуарах Всемирного экономического форума, проходящего в Давосе. По словам главы Украины, он выражает сомнение в том, что США отвернутся от Киева. Порошенко напомнил, что Дональд Трамп уже высказывался о соблюдении всех обязательств Вашингтона, а также ссылался на заявления кандидатов в новую администрацию. «По всему миру началась кибервойна, которую ведет Россия. Тому есть доказательства. Мы столкнулись с глобальной опасностью, и мир должен сплотиться, чтобы противостоять этим угрозам», подчеркнул президент в кулуарах форума.
По его словам, российская пропаганда стала частью гибридной войны, а хакерские атаки стали элементом гибридной войны России, независимо от того, где они происходят, - в Германии или Соединенных Штатах. Напомним, что накануне из Давоса начали приходить позитивные новости для Украины.