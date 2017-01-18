В ОБСЕ назвали главную проблему конфликта на Донбассе

Глава австрийского МИДа Себастьян Курц заявил о планах ОБСЕ активизировать действия для того, чтобы в кратчайшие сроки решить военный конфликт на Донбассе, передает replyua.net. Предполагается, что деятельность миссии продолжат, а более, чем семи сотням наблюдателей будет предоставлено новую необходимую техническую помощь. Как известно, австрийская сторона сейчас является главой в ОБСЕ. Вместе с тем, Себастьян Курц добавил, что конфликт на Донбассе продолжается из-за того, что обе его стороны друг другу не доверяют. Поэтому главным заданием ОБСЕ является достижение доверия. «Киев не верит Москве, а Москва думает, что ЕС не хочет, чтобы с Россией были установлены позитивные отношения», - сказал Курц.
Также сегодня журналисты «Интерфакса» процитировали заявление руководителя российского МИДа Сергея Лаврова, который сказал, что в Кремле ничего не имеют против того, чтобы члены миссии ОБСЕ, работающие на оккупированных территориях Донбасса, получили стрелковое оружие.
Вместе с тем, Лавров подверг критике вероятность начала работы на Донбассе полицейской миссии на Донбассе. Глава российской дипломатии отметил, что это не соответствует подписанным в Минске договоренностям.