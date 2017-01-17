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Президент Молдовы намерен отменить ассоциацию с ЕС

Президент Молдовы намерен отменить ассоциацию с ЕС
По окончанию очередных выборов в высший законодательный орган Молдовы власти этой страны не исключают разрыва Соглашения об ассоциации с ЕС. Как передает replyua.net, соответствующее заявление было сделано молдавским президентом Игорем Додоном во время состоявшейся в Москве встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Со слов Додона, он лично критиковал этот документ и считает его не принесшим никаких результатов. Президент Молдовы также пожаловался, что его страна потеряла доступ к российскому рынку, и, к тому же, экспорт молдавской продукции в Евросоюз тоже упал.

Игорь Додон пообещал, что возглавляемая им страна расторгнет соглашение после того, как состоятся очередные выборы в парламент страны, если большинство достанется возглавляемой им партии «Партия социалистов». Как известно, церемония инаугурации Додона состоялась 23 декабря, в то время, как Кишинев подписал Соглашение об ассоциации в 2014 году.

Напомним, что сразу после победы на выборах главы молдавского государства Игорь Додон заявил, что не поменяет своей позиции относительно аннексии Крыма и считает полуостров с фактической точки зрения российским, а с юридической – украинским.
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