Лавров: Путин и Трамп могут встретиться в Астане через 3 дня после инаугурации

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил о том, что Россия планирует пригласить команду Трампа в Астану, в Казахстан, где 23 января пройдут переговоры по Сирии. Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, Лавров во время пресс-конференции по итогам прошлого года отметил, что переговоры в Астане могут быть первым официальным контактом между российскими и американскими властями.
«Мы готовим встречу в Казахстане. Считаем, что будет правильно пригласить новую администрацию Соединенных Штатов, а также представителей Организации объединенных наций на эти переговоры», подчеркнул глава МИД России. Также Лавров отметил, что Кремль рассчитывает на то, что приглашение будет принято американской стороной, и США будут представлять эксперты «на любом возможном уровне», поскольку на переговорах будет обсуждаться ситуация в Сирии, а новая администрация заинтересована в урегулировании конфликта.
«Встреча в Астане станет первым официальным контактом, и во время переговоров можно будет обсудить повышение эффективности противостояния терроризму в Сирии», считает глава внешнеполитического ведомства.