Трамп спрогнозував розпад Євросоюзу

Новообраний президента Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель являється союзником, який створює проблеми. Він вважає, що саме вона зробила Європейський союз своїм «власним інструментом». Про це у понеділок, 16-го січня, пише агентство «Financial Times», передає replyua.net.
Крім того обраний президент США вважає, що більшість інших країн-членів ЄС, спостерігаючи за прикладом Великобританії, також захочуть вийти зі складу Євросоюзу. В той самий час Трамп заявив, що його «довіра до німецького канцлера може проіснувати дуже короткий час». Крім того він порівняв Ангелу Меркель з російським президентом Володимиром Путіним як лідерів, який також через деякий час може стати проблемним для Сполучених Штатів.
«На мою думку багато країн підуть по прикладу Великої Британії та покинуть ЄС. Переконаний, що зберегти союз в Європі буде не так просто, як вважає більшість політиків. І якщо потік мігрантів до різних країн Європейського союзу не буде знижуватися, то ЄС як такий буде дуже важко зберегти, оскільки звичайним громадянам така ситуація вкрай не подобається. Не подобається, що хтось відбирає їхнє життя», - наголосив Дональд Трамп.