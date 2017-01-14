Трамп – загроза для прав людини?

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у підсумковій доповіді за 2016 рік назвала перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах однією із загроз правам людини, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».
Так, нещодавно провідна міжнародна організація, яка займається захистом прав людини - Human Rights Watch, оприлюднила звіт на шестисот вісімдесяти семи сторінках, в якому підсумувала найбільш визначні події, що стались протягом минулого року, та їх вплив на дотримання прав людини. За їх словами, обрання Трампа главою держави – це тріумф ксенофобії та шовінізму.
На думку очільника організації Кеннета Рота, під час передвиборної кампанії Трамп неодноразово озвучував пропозиції, у результаті реалізації яких можуть бути порушені права десятків мільйонів осіб. До таких, зокрема, належить масова депортація мігрантів, лімітування прав жінок, посягання на свободу преси, дозвіл на застосування тортур тощо. Обрання Трампа, а також політичний успіх в Європі низки партій, які не визнають універсальні права людини, ставлять на межу руйнування систему захисту прав і свобод людини і громадянина, яка була побудована після другої світової війни, - вважають в Human Rights Watch.