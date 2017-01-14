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Флинн и Кисляк созванивались пять раз за день, когда Обама ввел антироссийские санкции

Флинн и Кисляк созванивались пять раз за день, когда Обама ввел антироссийские санкции
Агентство Рейтер ссылается сразу на три проверенных источника и утверждает, что 29 декабря, когда президент США Обама ввел новые антироссийские санкции из-за кибератак, Сергей Кисляк, посол РФ в США, и Майкл Флинн, советник Трампа по национальной безопасности, созванивались не меньше пяти раз, информирует replyua.net.

Источник отмечает, что телефонные переговоры начались сразу после того, как российское посольство уведомили о введении новых санкций. Последний звонок был зафиксирован в тот момент, когда президент Путин сделал заявление о том, что не собирается предпринимать ответные меры. Более того, один из источников утверждает, что администрация Обамы сообщила Кисляку о санкциях еще до того, как о них было заявлено официально.

Один из представителей Трампа, между тем, смог подтвердить только один разговор по телефону между Кисляком и Флинном. Отмечается, что советник Трампа и российский посол при этом введение санкций не обсуждали. Также неизвестно, какая из сторон была организаторов телефонных переговоров.
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