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Элиты могут слить Украину – вице-премьер-министр

Элиты могут слить Украину – вице-премьер-министр
В интервью СМИ вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что некоторые представители западных элит считают, что Украина является источником постоянных проблем, а украинские высокопоставленные чиновники могут предать государственные интересы для удовлетворения своих, передает replyua.net. Климпуш-Цинцадзе утверждает, что для стран Запада Украина – это преграда, из-за которой не представляется возможным восстановление нормальных отношений с Россией.

Не меньшую опасность, отметила чиновница, для элиты Украины представляет перспектива интеграции страны в ЕС и НАТО, так как это чревато подрывом их доминирующих позиций в политической и экономической жизни страны. Главное задание этих людей сегодня – восстановление обычного режима в отношениях общества и государства.

«Можно сказать, что сейчас проявляет себя некий «элитный прагматизм», и его проявление разное. Так, в Украине это проявляется в намерениях не дать возможности реализовать необходимые реформы, сохранить прежние коррупционные схемы и организовать «псевдомайданы». А Запад, в свою очередь, хочет возобновить с Россией прежний уровень отношений и блокировать отмену виз для Украины», - сказала вице-премьер-министр Украины.

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