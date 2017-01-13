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Фріланд: Я не піду на змову з РФ щодо санкцій

Фріланд: Я не піду на змову з РФ щодо санкцій
Голова Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що вона не погодиться на скасування Канадою економічних та візових санкцій проти Російської Федерації в обмін на те, що б з неї зняли заборону на в’їзд до Росії. Про це розповів заступник глави МЗС Канади зі зв’язків з громадськістю Джо Пікерілл, пише видання «Globe and Mail», передає replyua.net.

«Ніяких «послуга за послугу» стосовно агресивних дій Російської Федерації щодо окупації Криму та веденню гібридної війни на Донбасі не буде», - наголосив він. Перед цим джерело МЗС Росії заявило, що питання виключення Фріланд з санаційного списку – це питання, яке безкомпромісно стосується взаєморозуміння та взаємоповаги. «Вона знаходиться під санкціями ще з 2014 року. Фріланд була внесена до даного списку як відповідний крок з нашого боку на провадження антиросійських санкцій з боку Канади», - йшлося у повідомленні російського «ТАСС» з посиланням на представника МЗС РФ. Як відомо, після того, як Фріланд зайняла пості голови зовнішньополітичного відомства Канади вона сказала, що питання відвідування Росії знаходиться не в її компетенції; це має вирішувати Москва. «Я підтримую позицію нашої влади стосовно того, що Канада має підтримувати зв’язки з усіма країнами світу, в тому числі і з Росією», - зазначала вона.
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