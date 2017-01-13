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Глава канадского МИДа прокомментировала предложение Кремля

Глава канадского МИДа прокомментировала предложение Кремля
Христя Фриланд, возглавившая канадское внешнеполитическое ведомство, категорически отвергла озвученное российскими властями предложение об отмене ранее введенного по отношению к ней запрета на въезд, если официальная Оттава согласится снять антироссийские экономические и торговые санкции, введенные в 2014 году в качестве ответа на незаконную аннексию Крыма, передает replyua.net. Так, в среду, беседуя с журналистами Globe and Mail Джо Пикеррил, возглавляющий отдел общественных коммуникаций Фриланд, заявил, что Канада нее намерена вести какие-либо торги относительно российской агрессии, а также не станет прибегать к противоправным действиям.

Как известно, на днях в российском информагентстве Sputnik заявили, сославшись на неназванные источники в российском министерстве иностранных дел, что Москва не исключает предоставления Фриланд возможности посетить РФ в случае отказа Канады от санкций.

Фриланд, согласно решению российской власти, оказалась в перечне личностей, против которых были введены санкции, в связи с чем ей запретили въезд в РФ. Сама глава канадского МИДа назвала «честью» то, что ее внесли в санкционный список Путина.
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