Глава канадского МИДа прокомментировала предложение Кремля

Христя Фриланд, возглавившая канадское внешнеполитическое ведомство, категорически отвергла озвученное российскими властями предложение об отмене ранее введенного по отношению к ней запрета на въезд, если официальная Оттава согласится снять антироссийские экономические и торговые санкции, введенные в 2014 году в качестве ответа на незаконную аннексию Крыма, передает replyua.net. Так, в среду, беседуя с журналистами Globe and Mail Джо Пикеррил, возглавляющий отдел общественных коммуникаций Фриланд, заявил, что Канада нее намерена вести какие-либо торги относительно российской агрессии, а также не станет прибегать к противоправным действиям.
Как известно, на днях в российском информагентстве Sputnik заявили, сославшись на неназванные источники в российском министерстве иностранных дел, что Москва не исключает предоставления Фриланд возможности посетить РФ в случае отказа Канады от санкций.
Фриланд, согласно решению российской власти, оказалась в перечне личностей, против которых были введены санкции, в связи с чем ей запретили въезд в РФ. Сама глава канадского МИДа назвала «честью» то, что ее внесли в санкционный список Путина.