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В Україні назріває переворот - РосЗМІ

В Україні назріває переворот - РосЗМІ
Публікація скандальної статі українського олігарха Віктора Пінчука у виданні «The Wall Street Journal» та реакція на неї Києва нібито свідчить про те, що в Україні відбудеться державний переворот. Про це пише один з пропагандистських ресурсів Кремля «Лента.ру», передає replyua.net.

За словами автора тексту, на сьогоднішній день у Віктора Пінчука в Україні підтримка досить невидима, але водночас достатньо вагома для того, щоб відбувалися певні зміни. «У нас для табору Порошенка дуже погані новини: все свідчить про те, що в Україні назріває переворот», - заявив автор статті. Крім того зазначається, що нібито можливий і протилежний розвиток подій, начебто Пінчука використовує Захід для провадження своїх власних планів щодо Донбасу та окупованого Криму.

«Однак хто саме за ним (Пінчуком – ред.) стоїть наразі можна лише здогадуватися, оскільки український олігарх доволі непогано ладить як і в Євросоюзі так і в США. А з Дональдом Трампом він особисто вів переговори ще у 2015 році. Варто звернути лише увагу на те, що ще ніхто з впливових представників Заходу не виступав з відвертою критикою на адресу Пінчука, крім табору Порошенка. А це поганий знак для українського президента», - йдеться у статті.
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