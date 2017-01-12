Під час обговорення змін до Конституції між турецькими депутатами відбулася бійка

Під час обговорення змін до Конституції Туреччини між депутатами парламенту відбулася словесна перепалка, яка через недовгий час переросла у масову бійку. Про це у четвер, 12-го січня, пише видання «Hurriyet daily news», передає replyua.net.
У інформаційному листі вказується, що сутичка між парламентарями виникла у той момент, які ті обговорювали поправки до статті 18. Зміни передбачають перехід Туреччини з парламентсько-президентської форми правління на президентсько-парламентську, та надають главі держави розширені повноваження. Представники правлячої «Партії справедливості та розвитку» і опозиційна «Республіканська народна партія» не змогли стримати своїх емоцій. Спочатку в хід пішли слова, а відразу за ними кулаки. Депутати штовхали один одного навколо парламентської трибуни.
«Партія справедливості та розвитку» переконана, що на сьогоднішній день Туреччині потрібен сильний та незалежний лідер, в той самий час як республіканці вважають, що такі зміни приведуть державу до авторитаризму та диктатури. Поновлення дебатів в рамках змін до Конституції відбудеться 12-го січня. Під час попереднього засідання було затверджено третю, четверту та п’ятку статті проекту закону.