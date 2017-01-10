Парламент Венесуэлы объявил об уходе Николаса Мадуро с должности президента

В венесуэльском высшем законодательном органе заявили, что нынешний глава государства Николас Мадуро покинул занимаемую должность. Как передает replyua.net, соответствующее решение было поддержано большей частью парламентариев Венесуэлы. Согласно тексту принятого документа, так как Мадуро отказывался выполнять возложенные на него обязательства, принято считать, что он покинуло свой пост. В том числе, возглавляющий парламент страны Хулио Борхес подчеркнул, что президент не приложил никаких усилий для преодоления в стране экономического кризиса. В поддержку данного решения свои голоса отдали 106 депутатов из присутствующих 163.
Сообщается, что принимая данное решение депутаты руководствовались 233 статьей Конституции, в которой сказано, что если президент длительное время не исполняет свои обязанности, назначается дата проведения новых выборов главы государства. При этом известно, что приближенные к правительству Венесуэлы партии ушли из зала заседаний, так как они уверенны, что депутаты не имеют права принимать подобные решения, поэтому они будут обжаловать его в Верховном суде.
Не так давно в венесуэльском парламенте было принято решение о начале процесса импичмента Николаса Мадуро.