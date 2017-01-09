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В ООН начали подозревать Иран в сотрудничестве с террористами

В ООН начали подозревать Иран в сотрудничестве с террористами
Бывший генсек ООН Пан Ги Мун предъявил подозрения властям Ирана в связи с тем, что эта страна нарушает оружейное эмбарго, передает replyua.net. Данный вопрос был поднят им в ходе представления отчета в Совбезе ООН 30 декабря прошлого года, и уже с первого дня нового года главой ООН стал Антониу Гутерреш. В тексте доклада бывший высокопоставленный чиновник сообщил, что по инициативе иранских властей движению шиитов «Хизбалла» осуществлялась поставка оружия и ракет. Эту ливанскую шиитскую организацию исламистов считают террористической. К тому же, в марте 2016 года «Хизбаллу» определили террористической группой и в Лиге арабских государств.

В своем выступлении Пан Ги Мун сообщил, что в телеобращении на телевизионном канале Al Manar от 24 июля 2016 возглавляющий движение «Хизбалла» Хасан Насралла сообщил о том, что Иран перечисляет деньги для деятельности организации, а также осуществляет поставку оружия и ракет.

ООН потребовала от представителей иранской миссии в ООН способствовать решению данного вопроса. Согласно информации представителей этой страны, принятие таких мер вызвано активизацией действий, направленных на борьбу террористами и экстремистами в регионе.
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