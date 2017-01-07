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Умланд: президентство Ле Пен испортит отношения между Францией и Украиной

Умланд: президентство Ле Пен испортит отношения между Францией и Украиной
Марин Ле Пен в чем-то схожа с избранным американским президентом Дональдом Трампом, однако она выступает с очень резкими заявлениями, поэтому Украина имеет право запретить этому политику въезд в страну.

Как информирует replyua.net, такое мнение Апострофу высказал эксперт Андреас Умланд. «Представьте, что Ле Пен становится президентом Франции. В этом случае обязательно встал бы на повестку дня вопрос о возможном выходе Франции из Евросоюза. В этом случае украинский вопрос вообще отошел бы на задний план. «Национальный фронт» является той партией, которая пророссийская, антиевропейская. Эта партия во главе с Ле Пен вообще не признает суверенитет и целостность Украины», считает эксперт.

Также он отметил, что с Марин Ле Пен не о чем разговаривать, и ее президентство приведет к замораживанию отношений между Украиной и Францией. Напомним, что Ле Пен будет баллотироваться на пост президента, и у нее очень высокие шансы на победу – результаты последних рейтингов свидетельствуют об этом.
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