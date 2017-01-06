Писатель: Трамп и Путин никогда не найдут общий язык из-за разных ценностей

У Дональда Трампа и Владимира Путина абсолютно разное мировоззрение, из-за чего они не смогут наладить отношения между двумя странами. Как сообщает replyua.net, такое мнение высказал писатель Виктор Ерофеев в эфире Эха Москвы.
«Ценности у них разные, у Путина и Трампа. У одного такие ценности, как любовь к слаженной работе КГБ и к восточным единоборствам, у другого ценности человека, вовлеченного в американский бизнес. Это абсолютно разные вещи», отметил Ерофеев. Однако писатель не исключает, что Дональд Трамп попробует наладить отношения с Китаем через Россию.
«У Трампа есть определенные задачи, но они никак не связаны с его любовью к России. Он будет решать вопросы через РФ, например, налаживать отношения Китая и США. Россия ему мало нужна, а вот рост Китая действительно пугает. Америке не на руку, если Китай объединится с РФ, однако Россия мало кого пугает, если она сама по себе», уверен Ерофеев. По его словам, Путин, со своей стороны, попытается уладить крымский вопрос.