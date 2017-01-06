Президент Чехії проти створення підрозділу по боротьбі з російською пропагандою

Президент Чехії Мілош Земан, який досить відомий своїми проросійськими заявами та висловлюваннями, різко розкритикував Міністерство внутрішніх справ своєї ж країни за те, що вони формують підрозділ, який буде боротися з неправдивою інформацією та пропагандою Російської Федерації. Про це сьогодні, 6-го січня, пише видання «ZN.ua», передає replyua.net.
За словами Земана, поява подібного підрозділу буде означати те, що Чехія перестала довіряти Росії, і це буде рівнозначно прояву «державної цензури» та «поліції думок». Варто зазначити, що Міністерство внутрішній справ Чехії прийняло рішення сформувати підрозділ, який буде займатися антипропагандистською діяльністю, спрямованою на боротьбу з неправдивою інформацією з боку Росії щодо членства країни в Європейському союзу та НАТО. Прага підозрює РФ у застосуванні так званих «маріонеток», які підштовхують народ до проросійської позиції.
Раніше голова МВС Чехії Мілан Хованець пояснив, що вищезазначений підрозділ буде складатися з 20 фахівців. Головним їхнім завданням буде запобігати появі в Інтернеті російської пропаганди та інформування чиновників задля захисту від спроб дезінформувати їх. Як повідомлялося, український олігарх Віктор Пінчук опублікував статтю в «WSJ», запропонувавши українцям фактично здати Крим в обмін на Донбас.