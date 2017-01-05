Дипломат: на Западе многого не понимают и будут ждать компромиссов от Украины

Западные страны теперь будут ждать компромиссов от украинских властей, поскольку западные политики еще так и не поняли, что добиться консенсуса с Россией невозможно.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Владимир Крыжанивский, чрезвычайный и полномочный посол Украины. По его словам, и политики из Евросоюза, и политики из США уже неоднократно просили украинские власти пойти на компромисс, и теперь уже можно смело задавать вопрос – а не махнул ли Запад на Украину рукой? Крыжанивский считает, что в большинстве европейских государств сейчас очень сложное отношение к украинскому вопросу.
«Сложностей очень много. К примеру, бизнес в Германии требует снятия антироссийских санкций. Что касается Франка-Вальтера Штайнмайера, то он «отходит в сторону», занимая весьма осторожную позицию. В Австрии ситуация еще сложнее – там к России еще более мягкое отношении, чем у Германии», подчеркнул Крыжанивский. Также дипломат отметил, что, если госсекретарем США будет назначен Рекс Тиллерсон, давление на Украину только возрастет.