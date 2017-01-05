валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Эксперт спрогнозировал «медовый месяц» Трампу и Путину

Эксперт спрогнозировал «медовый месяц» Трампу и Путину
По мнению эксперта-международника Максима Яли, вполне вероятно, что нынешнего российского президента Владимира Путина и будущего главы Белого дома после того, как в конце января состоится официальная церемония инаугурации последнего, все же будет «медовый месяц», передает replyua.net. Яли отметил, что Трамп достаточно показательно прореагировал на действия главы Кремля в связи с тем, что Вашингтон наказал РФ новыми санкциями. В том числе, напоминает эксперт, Дональд Трамп уже заявил, что решение российских властей не высылать из своей станы дипломатов из США является отличным, да и сам Путин, по мнению республиканца – отличный человек. Поэтому все указывает на то, что у лидеров двух стран же будет «медовый месяц», вопрос лишь в том, как долго он продлится.

Как уже сообщалось, в американском Конгрессе полным ходом ведется работа над подготовкой новых санкций США против России. По словам конгрессмена Бена Кардина, в новом масштабном билле будет санкция Конгресса, предусматривающая введение новых ограничений против Кремля в ответ на деятельность российского руководства в Украине, а также на поддержку непосредственно Путиным режима сирийского диктатора Башара Асада.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие
Важное за сутки
04 янв 2017
26281

Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие

Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что под занавес 2016-го года руководство Татарстана, который является одним из самых мощных

04 янв 2017
11163

Правоохоронці Анкари знайшли «російський слід» у справі розстрілу в нічному клубі

Турецьке видання Hurriyet повідомило, що серед сорока затриманих працівниками правоохоронних органів в зв’язку з розслідуванням справи щодо теракту у нічному клубі Стамбулу, який трапився під час

04 янв 2017
9594

Филарет: Украинская церковь не поддерживает войну, но поддерживает украинских воинов, которые борются за мир

Русская церковь, как и Кремль, не собирается мириться и признавать суверенитет Украины и автокефалии украинской церкви; в Крыму и на востоке страны, где годами нивелировалось влияние Киевского

Последние новости

Боевики Луганска похитили пенсионера, использовавшего украинскую символику

В 2017 году в окружении Порошенко будет множество конфликтов – эксперт

Блогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук

Керівникам лікарень та шкіл заповнювати е-декларації не обов'язково

На севере Германии сильнейшие наводнения

Єлісєєв різко відповів на пропозицію Пінчука здати Крим

Эксперты: цены и курс доллара будут расти в начале 2017 года

Неизвестные обстреляли ресторан в Стамбуле

Нусс: Саакашвили использует те же самые методы политической пропаганды, что и Кремль

Составлен рейтинг самых бюджетных авто 2017 года

Американский сенатор предупредил Трампа о новых жестких санкциях против России

МВФ предоставит Киеву очередной транш, но в меньшем размере - СМИ

Коболев озвучил тревожный прогноз по транзиту газа через Украину

Непогода: в Украину идут метели и шквалистый ветер

2 января возле Марьинки погиб боец АТО

В Вашингтоне предложили новый прогноз по решению «крымского вопроса»

За неделю в Украине скончались от гриппа шесть человек

Политолог: Путин потеряет интерес к Украине, сосредоточившись на Сирии и США

Трамп может взять главенство в Совбезе ООН

В Украине появится дешевое топливо

 Новости за день