Эксперт спрогнозировал «медовый месяц» Трампу и Путину

По мнению эксперта-международника Максима Яли, вполне вероятно, что нынешнего российского президента Владимира Путина и будущего главы Белого дома после того, как в конце января состоится официальная церемония инаугурации последнего, все же будет «медовый месяц», передает replyua.net. Яли отметил, что Трамп достаточно показательно прореагировал на действия главы Кремля в связи с тем, что Вашингтон наказал РФ новыми санкциями. В том числе, напоминает эксперт, Дональд Трамп уже заявил, что решение российских властей не высылать из своей станы дипломатов из США является отличным, да и сам Путин, по мнению республиканца – отличный человек. Поэтому все указывает на то, что у лидеров двух стран же будет «медовый месяц», вопрос лишь в том, как долго он продлится.
Как уже сообщалось, в американском Конгрессе полным ходом ведется работа над подготовкой новых санкций США против России. По словам конгрессмена Бена Кардина, в новом масштабном билле будет санкция Конгресса, предусматривающая введение новых ограничений против Кремля в ответ на деятельность российского руководства в Украине, а также на поддержку непосредственно Путиным режима сирийского диктатора Башара Асада.