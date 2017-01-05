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Дипломат: в 2017 году Запад усилит давление на Украину

Дипломат: в 2017 году Запад усилит давление на Украину
Владимир Крыжанивский, чрезвычайный и полномочный посол Украины, считает, что в этом году давление на Украину со стороны Запада, и, в частности, США, только усилится. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, дипломат заявил о том, что украинские власти должны понимать, что может произойти, если госсекретарем США станет Рекс Тиллерсон.

«Если Тиллерсон станет госсекретарем, демократам, а также части республиканцев, голосовавшим в унисон с Демократической партией, придется очень несладко. Тиллерсон является одним из самых опытных и жестких переговорщиков, и этот человек может полностью изменить конфигурацию в Конгрессе именно под Дональда Трампа, а этот человек, в свою очередь, обязательно начнет сближение с Россией. Кому-то могут предложить финансирование, кто-то получит более высокую должность», отмечает Крыжанивский.

«Пока нельзя точно утверждать, какой курс выберет Дональд Трамп, однако существует большая вероятность того, что давление на Киев лишь усилится», уверен дипломат. Напомним, что кандидатуру Тиллерсона на должность госсекретаря Трамп выдвинул в середине декабря прошлого года.
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