После ухода Обамы Меркель станет новым «пугалом» для россиян – NYT

После сложения Бараком Обамой своих президентских полномочий роль очередного «пугала» для РФ будет отведена немецкому канцлеру Ангеле Меркель, передает replyua.net со ссылкой на информацию издания The New York Times. Журналисты считают совершенно обоснованным факт того, что реакция России на новость об экстрадиции из США ее дипломатов, в качестве ответа Обамы на вмешательство Кремля в избирательный процесс в 2016 год, заключалась в коллективном пожатии плеч. Скорее всего, отмечает NYT, в Кремле решили подождать до 20 января, когда вместо Обамы хозяином Белого дома станет ее друг, а Госдепартамента – ее давний друг.
Когда Барак Обама официально уйдет из занимаемой должности, Путин останется для своего избранного «ужастика» для российских граждан. Поэтому ему придется искать новую «мишень». Выбор главы Кремля может упасть на Меркель, поскольку именно ее позиция сыграла в 2014 году решающую роль при принятии решения о введении антироссийских санкций. Спустя год по инициативе той же Меркель было принято решение приютить в своей стране миллион беженцев из ближневосточных стран. И все остальные страны ЕС она вынудила поступить так же. По утверждению представителей российских националистических движений, Меркель размыла культуру Европы, хотя у нее еще не иссякла надежда на то, что ЕС сможет противостоять Кремлю, отмечают американские журналисты.