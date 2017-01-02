Власти Молдовы заявили о снятии ограничений на торговлю с Украиной

С начала текущего года молдавские власти сняли временные торговые ограничительные меры относительно импорта некоторых украинских товаров. Как передает replyua.net, такое заявление сделал вице-премьер, глава Минэкономики Молдовы Октавиан Калмык, сообщают РИА Новости.
Недавно правительство Республики Молдова сообщило о введении на некоторое время, до окончания 2016 года, квот на поставку мясо-молочных товаров украинского производства. При этом производителям Украины было дано право на поставку на молдавскую территорию около одной тысячи тонн продукции из молока и максимум пятьсот тысяч тонн мяса и продукции из него. В случае, если импортные квоты оказались превышенными, украинские компании должны были заплатить установленные сборы на таможне. В ответ на это власти Украины обвинили своих молдавских коллег в том, что они прибегли к нарушению норм ВТО о зоне свободной торговли со странами СНГ.
Калмык заявил, что Кишинев не намерен продлевать по отношению к украинским товарам торговые ограничительные меры в наступившем году. В планах молдавских властей – использование других мер, которые будут способствовать защите внутренней продукции.