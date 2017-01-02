валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Власти Молдовы заявили о снятии ограничений на торговлю с Украиной

Власти Молдовы заявили о снятии ограничений на торговлю с Украиной
С начала текущего года молдавские власти сняли временные торговые ограничительные меры относительно импорта некоторых украинских товаров. Как передает replyua.net, такое заявление сделал вице-премьер, глава Минэкономики Молдовы Октавиан Калмык, сообщают РИА Новости.

Недавно правительство Республики Молдова сообщило о введении на некоторое время, до окончания 2016 года, квот на поставку мясо-молочных товаров украинского производства. При этом производителям Украины было дано право на поставку на молдавскую территорию около одной тысячи тонн продукции из молока и максимум пятьсот тысяч тонн мяса и продукции из него. В случае, если импортные квоты оказались превышенными, украинские компании должны были заплатить установленные сборы на таможне. В ответ на это власти Украины обвинили своих молдавских коллег в том, что они прибегли к нарушению норм ВТО о зоне свободной торговли со странами СНГ.

Калмык заявил, что Кишинев не намерен продлевать по отношению к украинским товарам торговые ограничительные меры в наступившем году. В планах молдавских властей – использование других мер, которые будут способствовать защите внутренней продукции.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Важное за сутки

Последние новости

Аркадій Поважний: Гоголівський Вакула це копія деяких українців

Тодуров: из-за безответственности Супрун в Украине гибнет больше граждан, чем на войне

У Молдові скасували обмеження на імпорт деяких українських продуктів

Власти Молдовы заявили о снятии ограничений на торговлю с Украиной

КНДР завершує розробку міжконтинентальної ракети

Виталий Кличко провалил еще одно обещание

Пользователи Интернета рассказали, как глава МВД прикрыл Пашинского

В Украине установлены новые размеры пособий по безработице

Євген Магда: У 2017 році Україна опинилася в ситуації, коли треба йти ва-банк

В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку Олега Сенцова

Некоторые города Украины не успели принять бюджет на 2017 год

Российский флот планируют усилить мощным оружием

Блогер о новогоднем обращении президента: взвешенный и хороший ролик, красивая речь от сердца

В Украину идут сильные морозы и мощный арктический циклон

Ученые спрогнозировали, какой будет жизнь на Земле через тысячу лет

Трамп не откажется от ведения аккаунта в Твиттере после инаугурации

Власти Турции озвучили новые подробности теракта в Стамбуле

Брэд Питт рассказал о худших новогодних праздниках за всю жизнь

Пономарь: новостей немного, но они очень важные

На Рождество в Украине ожидается резкое похолодание

 Новости за день