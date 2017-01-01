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Портников раскрыл пользу боснийского сценария для Украины

Портников раскрыл пользу боснийского сценария для Украины
Украина может взять немало полезного для себя из опыта Боснии и Герцеговины. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный журналист Виталий Портников. Он отмечает, что в этой республике ситуация весьма сопоставима с гражданским конфликтом, поскольку участниками войны оказались представители сразу нескольких этнических групп, проживающих в этой стране.

Портников отмечает, что отношение Милошевича к Боснии было таким же, как Путина к Украине. Югославский лидер утверждал, что существование боснийского независимого государства не представляется возможным. Милошевич поставил перед собой цель – оккупировать Боснию, или хотя бы добиться ее раздела Сербией и Хорватией. При этом, продолжает журналист, никому не было дела до того, что по данному поводу думают граждане этой страны, исповедующие ислам. И как раз они оказались поводом для проведения нечеловеческих чисток этнического характера, которые можно сопоставить с преступлениями, совершаемых сейчас в Алеппо войсками Путина.

Виталий Портников в завершении своего блога отметил, что получение особого статуса Донбассом таким образом, что эту территорию и далее будет контролировать Кремль, приведет к тому, что данный украинский регион еще долго будет отставать от развития, а останется под влиянием коммунистического мировоззрения и практики шовинизма.
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