У Радбезі ООН схвалили резолюцію про припинення вогню у Сирії

Людство зробило новий крок у вирішенні конфлікту у Сирії, - про це інформує replyua.net, посилаючись на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, тридцять першого грудня 2016 року, у Радбезі ООН було схвалено Резолюцію, яка закріплює угоду про припинення збройних сутичок на території Сирії. Первісно її було підписано між сирійським урядом, очолюваним Башаром аль-Асадом, та представниками опозиції та повстанців. Посередниками у цих переговорах були Анкара та Москва. ЗМІ повідомляють, що за рішення всі члени Радбезу проголосували одноголосно, але самому голосуванню передувало обговорення за зачиненими дверима. Журналісти інформують також, що на поточний момент стрілянина переважно припинилась, хоча де-не-де продовжуються локальні сутички.
Нагадаємо, що сторони прагнуть у результаті встановленого режиму припинення вогню досягти можливості проводити мирні переговори. Первісно їх заплановано на січень наступного року – в Анкарі мають зустрітись підтримуваний Москвою та Тегераном Башар аль-Асад та представники опозиції, які орієнтуються переважно на Анкару. Громадянська війна в Сирії триває вже п’ять років – шиїтському уряду Асада протистоять повстанці-суніти. Нещодавно останні втратили один із важливих осередків опору – місто Алеппо.