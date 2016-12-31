Що чекати світу від подальших відносин США та РФ

Після того, як Дональд Трамп офіційно стане президентом Сполучених Штатів, відносини між США та Російської Федерацією кардинально не зміняться. Таку думку висловив заступник керівника фракції СДПН у бундестазі Рольф Мютценіх, пише видання AFP, передає replyua.net.
«Все, чого варто очікувати від нового американського президента щодо відносин з Росією, так це більшої свободи у висловлюваннях», - зазначив депутат. За його словами, на заразі між Трампом та Путіним немає ніякої «бази довіри». «Реальні зміни у відносинах можуть відбутися лише після того, як американський лідер помітить явні переваги для своєї держави. Проте Путін не готовий до таких кроків, кроків на користь інших», - зазначив німецький політик.
«Російський президент хоче зберегти контроль над світовими військовими конфліктами. Росія не хоче вступати контроль Сполученим Штатам над ядерною зброєю», - додав Мютценіх. Як відомо, інавгурація на посаду президента США для Дональда Трампа відбудеться 20-го січня 2017 року. Наразі залишається невідомо, який саме основний політичний курс вибере новий американський лідер. Як повідомлялося, нещодавно Барак Обама ввів проти РФ нові санкції на тлі скандалу з хакерськими атаками.