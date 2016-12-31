Составлен рейтинг самых влиятельных политических персон 2016 года

Журналисты портала Сегодня составили рейтинг самых влиятельных политиков уходящего года, сообщает replyua.net.
На первое место рейтинга они поставили Дональда Трампа, который стал сенсацией 2016 года – выборы президента США принесли самые неожиданные результаты, и человеком, который будет определять основные политические процессы в мире в следующем году, несомненно, станет именно будущий президент США. Вторая строчка рейтинга осталась за президентом России Путиным. Несмотря на то, что российского главу не критикует только ленивый, в уходящем году Путин лишь упрочил свои позиции на международной арене, в основном, благодаря своим действиям в Сирии. Россия теперь играет главную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Третье место в рейтинге досталось Найджелу Фараджу, главе Партии независимости Великобритании. Именно он так старательно и долго добивался выхода страны из Евросоюза. О Фарадже говорят немного, но он является очень мощной политической персоной. Также в пятерку рейтинга попал Реджеп Эрдоган, президент Турции. Пятерку политических лидеров этого года замыкает немецкий канцлер Ангела Меркель.