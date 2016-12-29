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Михайленко: Обама зря старается – Трамп отменит антироссийские санкции

Михайленко: Обама зря старается – Трамп отменит антироссийские санкции
Российский политолог Александр Михайленко прокомментировал заявление Трампа о том, что американцы должны заняться своими жизнями. Трамп так ответил на вопрос журналистов о санкциях против РФ.

Как передает replyua.net, в эфире радио Спутник политолог отметил, что слова Трампа прозвучали не просто так – у него бурная реакция на действия Обамы и уходящей администрации. «Обама еще раз поднял вопрос о том, что Россия совершила кибератаки, из-за которых на выборах победил республиканец, а не демократка. Для победителя выборов такие заявления аргументом не являются, поскольку республиканцы также одержали победу в палате представителей Конгресса и в Сенате. Вопрос о «руке Кремля» отпадает», отметил Михайленко.

По его словам, часть санкций, одобренных Обамой, «отвалится, как труха», а судьбу санкций, принятых на законодательном уровне, будут решать будущие отношения между РФ и США. «Санкционные меры – прошлый век. В США это скоро поймут. Трамп будет сторонником новых подходов», заявил политолог.
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