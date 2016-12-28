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Трамп добьет Россию экономическими санкциями – СМИ

Трамп добьет Россию экономическими санкциями – СМИ
Будущий американский президент Дональд Трамп имеет в своем арсенале прошедшее прочную проверку оружие, изобретенное во времена холодной войны. Речь идет об экономических санкциях, способных в значительной мере ударить как по российской экономике, так и по планам главы Кремля Путина. Как сообщает replyua.net, такое мнение представили журналисты издания Jyllands-Posten (Дания). В статье российского лидера назвали «продуктом холодной войны», поэтому вполне логично, что он с ностальгией относится к тому периоду времени и его основное задание сейчас – в как можно сжатые сроки его возродить.

В связи с этим, авторы датского издания выразили надежду, что после инаугурации Дональд Трамп не будет прибегать к выдвижению доктрин через СМИ или обещать что-то, что может обернуться ужасными последствиями в геополитическом плане. «Сейчас американская экономика находится на стадии роста, чего никак нельзя сказать о российской, хотя, согласно всем признакам и критериям Россия - стана, которая развивается, хотя управлять ею достаточно трудно», - сказано в тексте. Кроме того, журналисты утверждают, что если Трамп решит последовать примеру Рейгана, он сделает все, чтобы экономика РФ начала страдать С одной стороны, это никак не нарушит договоренности, но и Путин не сможет на такой шаг реально ответить.
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