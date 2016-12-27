валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Аргентинського екс-президента визнали винним в корупції

Аргентинського екс-президента визнали винним в корупції
Тривалий і гучний судовий процес над колишньою главою аргентинської держави добіг кінця, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, двадцять сьомого грудня 2016 року, стало відомо, що Крістіна Фернандес де Кіршнер у ході судового провадження була визнана винуватою у шахрайстві, вчиненому за попередньої змовою групою осіб. Слідство вважає, що де Кіршнер при укладенні контрактів на проведення дорожніх робіт неправомірно надавала перевагу бізнесмену, близькому до її родини, отримуючи таким чином неправомірну вигоду. Екс-президент, у свою чергу, всі звинувачення заперечує і наголошує, що кримінальне провадження щодо неї не має під собою реального ґрунту і є переслідуванням за політичними мотивами.

Нагадаємо, де Кіршнер очолювала Аргентину з 2007 по 2015 роки. Вже навесні поточного року їй було інкриміновано незаконні валютні операції через Центральний банк держави з використанням умов фінансової нестабільності. Нагадаємо, переважна більшість держав Латинської Америки останнім часом переживає політичну кризу – наприклад, у сусідній Бразилії за звинуваченням у корупції було оголошено імпічмент президенту Ділмі Русеф.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Очевидец падения Ту-154 рассказал, что произошло на самом деле
Важное за сутки
27 дек 2016
11056

Кремль снял с себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Российская Федерация – не сторона подписанных в Минске договоренностей, хотя свою подпись под документом с перечнем необходимых для их выполнения действий поставил на то время российский посол в

27 дек 2016
8025

В России из-за Ту-154 хотят посадить в тюрьму скандальную журналистку

Божену Рынску, известную своими скандальными заявлениями российскую журналистку, могут на пять лет отправит в женскую колонию. Как передает replyua.net, поводом для этого оказались опубликованное ею

27 дек 2016
7675

В НАТО раскрыли сценарий Третьей мировой войны: начнется с Украины

В своей книге под названием «2017: Война с Россией: Срочное предупреждение» бывший заместитель главнокомандующего войсками Североатлантического альянса на европейском континенте генерал Ричард

Последние новости

Портнико объяснил, зачем московский суд принял решение о признании Майдана "государственным переворотом"

Зміна курсу? Ердоган звинуватив США у підтримці ІД

Сазонов: цитатник грустной лошади из российского МИДа мог бы пригодиться

Німці розробили новий план протидії тероризму, який потенційно посягає на права людини

Ирина Геращенко: С приближением инаугурации Трампа ждите новых сюрпризов от России

Чергова фантасмагорія в російських судах – чоловіка звинувачують у фінансуванні тероризму

Муждабаев назвал настоящую цену российской оппозиции

Если бы не аннексия, через год-два сервис в Крыму был бы близок к сервису Хорватии, – экономист

Манн: украинцы просто не понимают, под чем за них подписались Климкин и Порошенко

Аргентинського екс-президента визнали винним в корупції

Російський науковець-геолог: будівництво Керченського мосту неможливе

Оккупационные власти Крыма незаконно содержат украинского патриота в СИЗО

Блогер: Крым для России – это военная база и немного пляжа

Ислямов: оккупированные территории всегда блокировали - это обязательно нужно сделать

Блогер: російське «будівництво століття» з тріском провалилось

Доник: надо не радоваться событию, а проводить следственные действия

Блогер пояснив чому РФ не назве справжньої причини переважної більшості аварій в авіації та на флоті

Портников: прежде чем учить нас нравственности, российским интеллигентам стоит научиться ответственности

Каспаров: голосування за кабінет Трампа покажуть його можливість формувати зовнішню політику

Ресторатора арестовали в Турции за отказ принести чай президенту страны

 Новости за день