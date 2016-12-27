Аргентинського екс-президента визнали винним в корупції

Тривалий і гучний судовий процес над колишньою главою аргентинської держави добіг кінця, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, двадцять сьомого грудня 2016 року, стало відомо, що Крістіна Фернандес де Кіршнер у ході судового провадження була визнана винуватою у шахрайстві, вчиненому за попередньої змовою групою осіб. Слідство вважає, що де Кіршнер при укладенні контрактів на проведення дорожніх робіт неправомірно надавала перевагу бізнесмену, близькому до її родини, отримуючи таким чином неправомірну вигоду. Екс-президент, у свою чергу, всі звинувачення заперечує і наголошує, що кримінальне провадження щодо неї не має під собою реального ґрунту і є переслідуванням за політичними мотивами.
Нагадаємо, де Кіршнер очолювала Аргентину з 2007 по 2015 роки. Вже навесні поточного року їй було інкриміновано незаконні валютні операції через Центральний банк держави з використанням умов фінансової нестабільності. Нагадаємо, переважна більшість держав Латинської Америки останнім часом переживає політичну кризу – наприклад, у сусідній Бразилії за звинуваченням у корупції було оголошено імпічмент президенту Ділмі Русеф.