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Накануне голосования в ООН премьер Израиля звонил Порошенко и Гройсману

Накануне голосования в ООН премьер Израиля звонил Порошенко и Гройсману
За несколько дней до голосования в Совбезе ООН по израильскому вопросу глава правительства этой страны Беньямин Нетаньяху совершил телефонные звонки украинскому лидеру Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману. Как информирует replyua.net, соответствующую информацию распространило РБК-Украина, сославшись на собственные источники. Известно, что подобным образом перед рассмотрением резолюции Совбеза ООН касаемо Израиля Нетаньяху совершил попытку поменять официальную позицию Киева. В том числе, в ходе телефонного разговора глава израильского правительства поговорил на эту тему со своим украинским коллегой, хотя официального подтверждения этого от Кабмина так и не поступило. Более того, есть информация, что Беньямин Нетаньяху не дозвонился до президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь, некоторые СМИ Израиля уже сообщил, что в Киеве решили своим голосованием поддержать резолюцию в Совбезе ООЕН после того, как Петр Порошенко поговорил по телефону с вице-президентом США Джо Байденом. Впрочем, данная информация не была подтверждена в Администрации главы украинского государства.
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