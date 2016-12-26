Вашингтон Пост: после Сирии Запад больше не сможет доминировать в мире

Издание Вашингтон Пост опубликовало материал о том, что доминирование Запада на мировой арене подошло к концу, но оно продолжалось очень долгое время – с момента окончания холодной войны, сообщает replyua.net.
В публикации американского издания также говорится и о войне в Сирии. «Посмотрите на Алеппо и на Сирию. Американцы с легкостью сдают свои позиции. Именно ситуация в Алеппо символизирует о том, что завершилось пьянящее и бурное историческое торжество либеральной демократии. Пока США делали громкие заявления, Россия действовала, нанося удары по Алеппо», пишет автор статьи. Напомним, что ранее Сергей Шойгу, министр обороны РФ, фактически признал, что РФ использует Сирию в качестве полигона.
Он подчеркнул, что в ходе военных действий на территории Сирии было испытано порядка 160 образцов новейшего вооружения. По его словам, были выявлены некоторые недостатки, которые не могли зафиксировать во время различных испытаний. Также министр добавил, что из-за недостатков некоторого оружия была приостановлена его закупка.